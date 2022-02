“Torna Pirlo”: clamoroso in Serie A, ribaltone ed esonero

Si profila una nuova avventura in Serie A per Pirlo, attualmente fermo dopo l’addio alla Juventus. Un club lo vuole subito: contatti in corso.

La Salernitana vara l’ennesima rivoluzione. Nel corso della sessione invernale del mercato, il club ha provveduto a rinforzare la rosa prendendo diversi giocatori tra cui Simone Verdi (subito a segno al debutto), Diego Perotti, Luigi Sepe e Federico Fazio. I primi segnali sono stati incoraggianti, come testimoniato dai pareggi contro lo Spezia ed il Genoa, tuttavia il club non vuole fermarsi qua.

Il tempo a disposizione per risalire la china ed evitare la retrocessione è sempre meno. Gli ultimi risultati positivi ottenuti dal Venezia e dal Cagliari, inoltre, stanno rendendo la missione ancora più complicata. Da qui l’idea del direttore sportivo Walter Sabatini di esonerare Stefano Colantuono ed affidare la panchina ad un altro allenatore.

Nella mattinata odierna sono stati quindi avviati i contatti con Delio Rossi, Gennaro Gattuso e Claudio Ranieri i quali, per diversi motivi, hanno deciso di declinare la proposta. I riflettori sono stati spostati su Andrea Pirlo il quale, come confermato da ‘Sportitalia’, si è preso del tempo per riflettere sull’offerta amaranto. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve, con il club che conta di chiudere la trattativa a breve.

Salernitana, il Ds Sabatini pensa a Pirlo

Per convincere l’ex calciatore, alla ricerca di una nuova esperienza dopo quella vissuta tra alti (pochi) e bassi (tanti) lo scorso anno alla Juventus, la Salernitana ha messo sul piatto un accordo di 4 anni e la possibilità di avviare un nuovo progetto. Resta quindi da vedere quale sarà la risposta di Pirlo, negli scorsi mesi accostato pure al Genoa e alla Sampdoria.

A prescindere dalla sua decisione, sembra volgere al termine l’avventura in amaranto di Colantuono arrivato nella città campana il 17 ottobre per sostituire l’esonerato Fabrizio Castori. In queste settimane la squadra, nonostante alcune buone prestazioni (tra cui la vittoria ai danni del Verona), non è riuscita a lasciare l’ultimo posto della classifica. Pirlo può essere il nome giusto da cui ripartire: va convinto, però, il diretto interessato.