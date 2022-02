Juventus-Torino, ufficiale la tegola: il big a rischio per il derby

Pessime notizie in vista di Juventus-Torino: adesso la tegola è ufficiale e il big rischia di dover saltare il delicatissimo Derby della Mole

Il pareggio con l’Atalanta ha frenato la rimonta di alta classifica della Juventus, ma il morale dei bianconeri è tutt’altro che smorzato. Certo, i punti interrogativi formatosi a Bergamo non possono essere ignorati, ma Allegri non ha tempo per leccare le ferite.

I bianconeri sono costretti a guardare già avanti, tra Champions e Serie A. Anche perché i prossimi impegni richiedono la massima attenzione. Prima dell’ottavo di finale di andata contro il Villareal, la Juventus sarà chiamata al delicatissimo derby casalingo.

E il Torino di Juric proverà a riscattare il brutto stop con il Venezia, con una prestazione maiuscola allo Stadium, seppur si profili più di qualche assenza (pesante) tra le fila dei granata.

Juventus-Torino, adesso la tegola è ufficiale: Pobega rischia di saltare il Derby della Mole

“Tommaso Pobega è stato sottoposto oggi ad un intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco di Torino-Venezia. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua équipe, presso l’ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore nei prossimi giorni potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva”.

Con questo comunicato, la società granata ha aggiornato i tifosi circa le condizioni di Tommaso Pobega. Il mediano di proprietà del Milan è uscito malconcio dall’ultimo incrocio casalingo contro il Venezia e, adesso, è a serio rischio per il derby contro la Juventus.

La speranza di Juric e del suo staff è quella di recuperare in tempo il centrocampista, anche grazie all’ausilio della maschera protettiva, che gli consentirà sin da subito di tornare sul terreno di gioco almeno per allenarsi. Nei prossimi giorni, le condizioni di Pobega verranno valutate in vista della Juve.