La peggiore notizia per Donnarumma è ufficiale: c’è l’annuncio

Annuncio ufficiale su Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas: peggior notizia possibile per il portiere italiano

Questa settimana avrà inizio la fase finale di Champions League. I migliori giocatori d’Europa scenderanno in campo per darsi battaglia e provare ad arrivare nelle prime otto. Resta da capire se a scendere in campo ci sarà anche Gianluigi Donnarumma, visto che spesso e volentieri, Mauricio Pochettino lo ha alternato con Keylor Navas. Un momento particolare per lui, visto che viene da un Europeo vinto da assoluto protagonista e come miglior giocatore del torneo.

Donnarumma, però, da quando è arrivato al PSG non è mai stato un titolare assoluto. All’inizio, infatti, Pochettino dava spazio solo a Keylor Navas. Successivamente, ha iniziato ad alternarli. Forse per far adattare al meglio il portiere italiano, che però in Francia forse sta rimpiangendo gli anni rossoneri in cui era un titolare fisso. Proprio dell’alternanza tra i due ha parlato Pochettino in conferenza stampa.

PSG, Pochettino sull’alternanza tra Donnarumma e Navas

Le parole di Pochettino in conferenza: “Dopo sette mesi, direi che il ruolo del portiere al PSG è ben coperto. Abbiamo due top player e chiunque giocherà, darà il massimo. Finora, la formula dell’alternanza ha funzionato, non vedo perché dovrei cambiarla”. In sostanza, l’allenatore argentino è felice di come stiano andando le cose e continuerà ad alternare Donnarumma e Keylor Navas, forse anche fino a fine campionato.

Molto dirà però su chi scenderà in campo contro il Real Madrid. I due portieri hanno disputato tre partite ciascuno in Champions League, mentre Keylor Navas è in vantaggio su Donnarumma per minuti totali e presenze in stagione. Fatto sta che se l’allenatore non ha intenzione di cambiare questo suo metodo.