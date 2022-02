“Si è giocato l’ultima carta…”: Roma, arriva l’annuncio che gela Mourinho

Le cose non stanno andando bene alla Roma in questo campionato: annuncio che gela Mourinho dopo il 2-2 col Sassuolo

La Roma ieri sera ha evitato la decima sconfitta in Serie A contro il Sassuolo, grazie a un gol di Cristante oltre il 90′. Un 2-2 amaro, considerando che a fine primo tempo era in vantaggio 0-1 con il gol di Abraham. E c’era tanta attesa per l’intervista postpartita di José Mourinho, ormai famose per le sue stoccate che non risparmiano nessuno. E ieri è stato il turno dei giornalisti, che avevano pubblicato alcune notizie sulle frasi dello Special One nello spogliatoio giallorosso.

La sconfitta contro l’Inter e la conseguente uscita dalla Coppa Italia hanno fatto molto male alla Roma. La distanza dal quarto posto non sembra assottigliarsi, una delle poche soddisfazioni di questa stagione potrebbe arrivare dalla Conference. Intanto, però, c’è chi lancia stoccate a Mourinho come Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ex allenatore della Roma ha parlato di questo particolare momento del portoghese.

Roma, Capello non le manda a dire: annuncio su Mourinho

Di seguito, le parole di Capello: “Lo sfogo di Mourinho è un’offesa verso i calciatori, ci vuole rispetto, sempre. Ha giocato l’ultima carta offendendo i suoi giocatori, io non l’ho mai fatto. Ho sempre trattato tutti con rispetto senza offendere, e ne pretendevo altrettanto. Trattar male le persona significa poter offendere uno della famiglia. In più, crea un danno economico alla Roma”. L’ex allenatore giallorosso ha poi parlato del pareggio.

“Conoscendo l’ambiente, se avessero perso 2-1 i tifosi sarebbero andati a Trigoria”. Ha aggiunto Capello, continuando: “Dopo averne prese quattro dall’Atalanta, vennero in 3.000. Mou è abituato a vincere, con queste difficoltà ha un po’ sbroccato”. Dichiarazioni che fanno rumore, anche per il paragone con la sua esperienza e le ‘offese’ ai giocatori.