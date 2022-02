Serie A, il tecnico rischia l’esonero: la decisione del club spiazza tutti

Un club di Serie A potrebbe cambiare allenatore. I risultati avrebbero indotto la società a concedere un ultimatum ma…

La Serie A ha da sempre, soprattutto negli ultimi anni, visto passare allenatori di ogni tipo. Con molta facilità, spesso, i presidenti delle società della massima serie si sono dimostrati volubili ed indecisi. Basta pensare, ad esempio, ad Enrico Preziosi, ex numero uno del Genoa, a Maurizio Zamaparini, ex Palermo scomparso solo qualche settimana fa.

I due sono ‘marchio di fabbrica’ tutto italiano, tra i più noti per aver cambiato un numero incredibile di allenatori. Oggi, in Serie A, c’è un’altra squadra che potrebbe cambiare la guida al timone.

Serie A, Colantuono a rischio esonero

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Salernitana è chiamata ad uno sforzo in più per sperare nella salvezza. La squadra di Stefano Colantuono è ancora in una situazione di classifica piuttosto delicata. L’1-1 col club rossoblù significa ancora ultimo posto in elenco, a nove lunghezze dalla zona salvezza.

Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Walter Sabatini ed il neo presidente Iervolino, prima della sfida, avrebbero deciso di optare per l’esonero di Colantuono in caso di un’ulteriore sconfitta. Per il momento, nonostante la mancata vittoria, il tecnico resterà a sorpresa al suo posto. La dirigenza granata vuole ancora dargli fiducia e per questo motivo, per il momento, non lo esonererà. In settimana le parti si potrebbero incontrare per un punto della situazione.