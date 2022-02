La UEFA fa un regalo mai visto ai tifosi dei club europei: “Bella mossa…”

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi dei club europei in vista delle prossime finali

Le finali delle Coppe Europee sono le partite più attese della stagione. Escludendo, chiaramente, le partite delle nazionali che a cadenza quadriennale hanno un fascino decisamente diverso. Ma per le competizioni per club, non c’è niente di meglio che una finale di Champions League. Dal divano con gli amici o con la famiglia, ma non solo. Assistere dal vivo a eventi del genere è un’emozione da raccontare ai nipoti anche tra quarant’anni.

Non tutti, però, hanno la possibilità di assistere a una finale di Champions, Europa League e da quest’anno anche la Conference. Spesso i biglietti sono relegati a pochi intimi: il calcio sta perdendo il suo valore principale. Il calcio è dei poveri, è nato per strada. Tuttavia, forse per ovviare ai tanti sponsor che mettono le mani sui biglietti, la UEFA ha deciso di attuare una politica diversa per quanti riguarda questa stagione.

Uefa handing out 30,000 free tickets for Champions League and other club comp finals this year. Smart move, relatively low cost too given huge income from TV rights sales. Always thought clubs should be doing this, too. Uefa has been cultivating fans groups for a while. Smart pic.twitter.com/jKeySnh47F — tariq panja (@tariqpanja) February 14, 2022

UEFA, biglietti gratuiti per le finali europee

Ceferin, infatti, ha deciso che le squadre finaliste delle tre competizioni europee riceveranno un numero specifico di biglietti, da ripartire gratuitamente ai propri tifosi. Per la Champions, i biglietti saranno 10.000, ovvero 5.000 per squadra. Per l’Europa League, saranno 4.000 per squadra. Per la Conference e la Champions Femminile, 3.000 per squadra. Questo, ufficialmente, per la vicinanza dei tifosi durante il periodo legato al Covid. E i biglietti, tra l’altro, non potranno essere dati a sponsor, dirigenti o partner del club.

Una mossa ottima, considerando soprattutto che di solito, i biglietti gratuiti vengono dati a sponsor o simili. Invece, l’UEFA ha specificato che dovranno essere dati ai tifosi più fedeli: quelli più presenti in trasferta o abbonati da più tempo, per esempio.