“Il più ‘cattivo’ d’Europa”: Roma, il dato è sorprendente

La Roma attraversa un momento tutt’altro che semplice, reso evidente anche dalla situazione disciplinare di uno dei suoi punti fermi.

Se è vero che in pochi pensavano che passata abbondantemente la boa del girone di andata la Roma sarebbe stata in corsa per le primissime posizioni, quasi nessuno poteva immaginare l’attuale situazione che vive la squadra giallorossa.

Il sogno di una rinascita sotto la guida di José Mourinho, alimentato anche da una campagna acquisti imponente, si è infranto contro il duro scoglio della realtà. La Roma di oggi registra troppi alti e bassi, vive di fiammate e di momenti deprimenti, proprio non riesce a prendere il volo.

E inevitabilmente cresce il nervosismo, testimoniato del resto anche da una statistica riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport: gioca nella Roma il calciatore più “cattivo” d’Europa, quello cioè che ha collezionato fino a oggi più cartellini gialli e rossi.

Roma, Mancini è “il più cattivo d’Europa”

Si tratta di Gianluca Mancini, difensore centrale che è un punto fermo per Mourinho ed è anche nel giro dell’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini. Cresciuto nella Fiorentina, esploso nell’Atalanta, è arrivato nella Capitale nell’estate 2019 dopo essersi messo in luce sotto la guida di Gasperini a Bergamo.

Dopo aver faticato un po’ nelle prime stagioni, ultimamente Mancini ha convinto talmente tanto da spingere la Roma a trattare il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024. Si parla di 3 milioni di euro a stagione, qualcosa che però ha fatto storcere la bocca a più di un tifoso sui social, convinto che il centrale nativo di Pontedera possa e debba fare di più per guadagnare tanto.

In ogni caso, oggi, Mancini è “il più cattivo d’Europa”. Nel 2022 ha collezionato una sanzione in ogni gara giocata, è finito sul taccuino dell’arbitro in 9 delle ultime 10 gare giocate. I cartellini gialli in campionato sono 10, l’ultimo domenica contro il Sassuolo, mentre al conto bisogna aggiungere anche un cartellino rosso – per doppia ammonizione – e altri 2 gialli in Conference League.

Un primato che certo non può essere un vanto, ma semmai un segnale d’allarme riguardo il nervosismo di un ragazzo che mira a diventare un punto fermo della Roma del futuro. Ma che per farlo dovrà assolutamente cambiare atteggiamento in campo.