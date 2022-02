PSG, colpo di teatro in attacco: pronto un ex bianconero al posto di Mbappé

L’attaccante oggi in Premier League potrebbe trasferirsi al PSG in estate: dipenderà dalla Champions League.

CR7 ha lasciato la Juventus in grande trionfo la scorsa estate, decidendo di tornare a 37 anni al Manchester United, società che aspettava da tempo di poterlo riabbracciare. Il portoghese, infatti, aveva disputato con i Red Devils già le stagioni che vanno dal 2003 al 2009, vincendo così tre volte il campionato inglese, una Champions League e un Mondiale per Club. Tra i vari trofei.

Non sempre però la seconda volta riesce bene come la prima. Ronaldo mostrava segni di insofferenza a Torino, sopratutto per quanto riguarda la progettualità e le prospettive.

Tuttavia, nemmeno allo United ha trovato ciò di cui aveva bisogno per sentirsi del tutto soddisfatto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo può lasciare il Manchester United: c’è il PSG

L’asso portoghese nonostante la sua età è ancora in grandissima forma, con nessuna intenzione di mollare i traguardi più ambiziosi. Ha ancora grandi progetti per la sua carriera e al momento cozzano con la situazione che vive lo United. La squadra guidata da Rangnick si trova fuori dalle primissime posizioni e la qualificazione in Champions League non sarà semplice da ottenere. Nel frattempo, con 8 reti in 20 partite, nemmeno il rendimento di Ronaldo è quanto ci si aspettava.

LEGGI ANCHE >>> “Il mio timore…”: Inter-Liverpool, la rivelazione di Klopp spiazza tutti

Secondo quanto riferisce ‘The Sun’, l’ex Real Madrid avrebbe già deciso di non proseguire con la sua avventura al Manchester United, qualora la squadra non si qualificasse alla prossima edizione della Champions. Il potente agente, Jorge Mendes, ne avrebbe già parlato coi vertici del club. Non c’è possibilità che Ronaldo permanga in un club che non giochi la più importante kermesse continentale per club. Sulle tracce del portoghese c’è già il PSG, che dovrà in estate provvedere all’addio di Mbappé. Si apre così l’incredibile spiraglio per la coppia offensiva Messi-Ronaldo.