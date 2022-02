La Juventus guarda al futuro a breve e lungo termine, e mentre corre per la Champions pensa a come trattenere a Torino una stella.

Dopo un calciomercato invernale che l’ha trasformata, con gli innesti di Zakaria e Vlahovic, la Juventus in questo momento è operativa a 360 gradi. Testa al campionato, dove c’è da prendersi un 4° posto tutt’altro che scontato vista la concorrenza ma assolutamente alla portata della Vecchia Signora. Alla Champions League e agli ottavi di finale con il Villarreal. Al presente, dunque. Ma anche al futuro, a giugno, a quando la rosa andrà ancora puntellata.

Salvo disastri in questo finale di stagione, la Juve 2022/2023 sarà ancora affidata a Massimiliano Allegri. Per il resto poche certezze: molto dipenderà dai flussi di mercato, dalle occasioni. Paulo Dybala, ad esempio, potrebbe restare così come andarsene senza aver rinnovato. Mentre un’altra situazione spinosa è quella che riguarda Matthijs de Ligt.

L’olandese classe 1999 ha nel contratto in scadenza a giugno 2024 una clausola rescissoria pari a 120 milioni. Una cifra senza dubbio importante, ma non abbastanza da far dormire sonni tranquilli alla Vecchia Signora. Che studia la situazione e cercherà di intervenire.

Juventus e De Ligt, aria di rinnovo

Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, infatti, la Juventus è intenzionata a trattare il rinnovo con De Ligt. L’obiettivo è prolungare il contratto, e per raggiungerlo la società sarebbe anche disposta ad abbassare la cifra relativa alla clausola rescissoria. A patto che l’ex Ajax rimanga anche la prossima stagione, quella che nei piani della società vedrà il definitivo ritorno al vertice dei bianconeri.

Arrivato per 75 milioni di euro nell’agosto 2019, dopo una stagione da assoluto protagonista nell’Ajax di Ten Hag capace di sfiorare la finale di Champions League – e di eliminare con un suo gol proprio la Juventus – Matthijs de Ligt ha faticato ad adattarsi alla Serie A sotto la guida di Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi.

Con il ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri la musica è cambiata. L’olandese si è trasformato, il suo rendimento è stato un crescendo continuo e la panchina è soltanto un brutto ricordo. De Ligt è senza dubbio un punto fermo della Juventus di oggi. E lo sarà, questa la speranza dalle parti di Vinovo, anche del futuro.