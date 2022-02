Serie A, pericolo caos: ecco la notizia che preoccupa la FIGC

Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, le squadre Serie A sta cercando di eleggere il nuovo presidente della Lega.

Il calcio italiano è da tantissimo tempo che sta attraversando una profonda crisi, che è diventanta ancora più importante con l’avvento della pandemia. Le squadre del nostro paese sono fortemente indebitate e la mancanca dei ricavi provenienti da botteghini ha peggiorato ancora di più la situazione.

Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino come presidente della Lega Calcio, i club di Serie A stanno cercando un nuovo coordinatore. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nella ieri aveva rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di’Radio Anch’io Sport sulla Lega Calcio: “Mi auguro che ci sia questa fumata bianca per il nuovo presidente”.

Gravina ha poi continuato il suo intervento: “Commissariamento della Lega di Serie A? C’è massima disponibilità verso le esigenze dei club, ma c’è anche questa ipotesi. Non è più accettabile rivendicare un ruolo urlando, non permetterò a nessuno di offendere la dignità della nostra Federazione”.

Serie A, un solo voto per Bonomi nella seconda assemblea per l’elezione del nuovo presidente della Lega

Nostante le dichiarazioni Gravina, è negativo anche l’esito della seconda assemblea per l’elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A. Come quanto riportato da ‘Calcio&Finanza’, infatti, non c’è stata l’elezione di Carlo Bonomi, visto che ci sono state 19 schede bianche ed un solo voto a favore del presidente di Confindustria.

La svolta ci potrebbe essere a partire dalla prossima riunione, dove il quorum per eleggere il nuovo presidente della Lega di Serie A scenderà dai 14 voti a favore, richiesti per le prime due assemblee, alla maggioranza semplice: 11 voti. La candidatura di Carlo Bonomi non è andata a buon fine, anche a causa delle norme di Confindustria sull’incompatibilità rispetto al ruolo di presidente della Lega di Serie A.