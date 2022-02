“Non faccio io le regole”: Vlahovic, il messaggio spiazza la Juventus

Continua a far discutere il trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Ora arriva una frecciata verso l’attaccante serbo.

Che il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus sarebbe stato uno di quei colpi di mercato destinati a far parecchio discutere era fuori di dubbio. D’altronde storicamente tra le due tifoserie non corre certo buon sangue ed anche passaggi di maglia precedenti erano stati accolti ed accompagnati da polemiche. Basti pensare a Roberto Baggio o, se non vogliamo andare così indietro con la memoria, Federico Chiesa.

A ‘peggiorare’ il quadro ci si è messa anche il tabellone della Coppa Italia che vedrà Fiorentina e Juventus affrontarsi, in sfida di andata e ritorno, in semifinale. E proprio dalla Coppa Italia i tifosi viola pensano di aver già trovato l’erede di Vlahovic.

Con un misto di ironia e provocazione da Firenze fanno notare che Dusan Vlahovic fino ad ora ha segnato solo un gol, mentre dall’altro lato Krzysztof Piatek è già a quota quattro reti, di cui tre proprio in Coppa Italia nei match contro Napoli e Atalanta.

Piatek 3 gol

Vlahovic 1 gol Piatek >

Non faccio io le regole — Luca Cohen (@lucacohen) February 15, 2022

Vlahovic, Firenze prova a dimenticarlo: è già Piatek-mania?

Al di là della provocazione è indubbio che dalle parti dell’Artemio Franchi il divorzio con Vlahovic non sia stato preso nel migliore dei modi. D’altronde però, proprio con Piatek e con l’altro nuovo acquisto Cabral, il tecnico viola Italiano sta cercando di costruire un attacco ugualmente letale.

Le medie dell’ex Genoa e Milan in questo primo scorcio di avventura fiorentina sono parecchio esaltanti. La speranza per i tifosi della Fiorentina, al di là di quello che farà Vlahovic in bianconero, è che quantomeno si mantengano su questi livelli fino a fine stagione.