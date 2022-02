“Molto fastidioso!”: PSG-Real Madrid nel caos, scoppia la polemica

Uno dei match più attesi dell’anno, ma quello tra PSG e Real Madrid è stato fin da subito oggetto di parecchie polemiche da parte dei tifosi.

Certamente quello tra PSG e Real Madrid è il match clou degli ottavi di Champions League e molto probabilmente anche uno dei match più attesi dell’anno. Tanti i tifosi, sia delle due squadre che neutrali, che questa sera sono davanti la tv per vedere la sfida tra i francesi e gli spagnoli.

Il match, trasmesso in Italia da Mediaset in chiaro su Canale 5, ha però scatenato immediatamente le polemiche degli spettatori. In molti infatti hanno notato e accusato un fastidioso ritardo di sincronizzazione tra audio e video.

Il suono arriva con una frazione di secondo d’anticipo rispetto alle immagini. Una cosa che, naturalmente rovina tutta la fruizione e l’immedesimazione. Diversi telespettatori se ne stanno lamentando sui social, inondando in particolare Twitter di critiche e disappunto.

Fastidiosissimo l'audio una frazione in anticipo rispetto al video #PsgRealMadrid — /* J.ø.w.á. caramel and nuts */ (@_jowa_) February 15, 2022

Ma anche a voi arriva la voce prima delle immagini su #canale5? #psgrealmadrid #ChampionsLeague — Marcopedia (@hastaminchia) February 15, 2022

Champions League, PSG-Real è una finale anticipata

Grandissima attenzione, come detto, sul match del Parco dei Principi. Oltre al campo, tanto i temi che ruotano attorno a questa sfida tra stelle. I ‘nuovi’ ricchi dei parigini contro la tradizione e la storia dei Blancos. Ma anche la situazione di Kylian Mbappe, stella del PSG, da tempo obiettivo dichiarato del Real Madrid.

Contemporaneamente in campo anche Sporting Lisbona e Manchester City nell’altro match che apre gli ottavi di finale di Champions League. Domani invece sarà il turno dell’Inter che ospiterà il Liverpool e del Bayern Monaco che invece andrà a fare visita al RB Salzburg.