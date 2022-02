“Tempi di recupero lunghi”: Atalanta, annuncio di Gasperini in conferenza

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori infortunati: in un caso i tempi di recupero sarà lunghi.

L’Atalanta si prepara in vista della sfida di Europa League, contro l’Olympiakos. Una gara complicata, che vedrà la Dea affrontare la capolista indiscussa del campionato greca rinforzatasi a gennaio con l’acquisto di Kostas Manolas dal Napoli. Il tecnico Gian Piero Gasperini, nel corso della conferenza stampa odierna, ha fatto il punto in merito alle condizioni dei giocatori attualmente fermi ai box che non potranno essere convocati.

I riflettori, in particolare, sono stati puntati su Duvan Zapata la cui stagione può essere considerata già conclusa a causa della lesione di primo grado all’adduttore sinistro rimediata in occasione della gara persa per mano del Cagliari. L’allenatore, in tal senso, ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

“La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi”. Nemmeno José Palomino (problema muscolare alla gamba destra) ed Aleksey Miranchuk (lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra) non saranno a disposizione. “Non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno”.

La perdita di Zapata rappresenta una grossa tegola per la Dea, alla luce dell’ottima stagione vissuta dal colombiano: 12 gol e 7 assist in 23 apparizioni complessive tra Serie A (9 reti) e Champions League (3). La sua assenza consentirà a Luis Muriel di tornare sotto i riflettori dopo un lungo periodo passato ai margini della formazione titolare.

“A Zingonia forse viviamo in una bolla diversa, non respiriamo questa negatività. Muriel sta bene, siamo tutti fiduciosi”. Anche Ruslan Malinovskyi è destinato ad avere uno spazio ancora più importante. “Ha fatto un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da partite non altrettanto buone. Abbiamo tutti sono giocatori molto importanti quindi faccio fatica a fare delle classifiche”.