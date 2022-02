Sarri e Lotito gelati: l’annuncio spiazza il club e delude i tifosi

La Lazio si prepara alla sfida di Europa League contro il Porto ma intanto arriva l’inatteso annuncio che spiazza il tecnico Sarri.

Momento positivo per la Lazio. Nelle ultime 4 sfide di campionato sono infatti arrivate 3 vittorie (Salernitana, Fiorentina e Bologna) ed un pareggio contro l’Atalanta che hanno consentito alla squadra di Maurizio Sarri di risalire in classifica, scavalcare la Roma e portarsi a -4 punti dalla Juventus quarta. Ora l’attenzione è rivolta alla sfida di giovedì, che vedrà i capitolini affrontare in Europa League il Porto ma la marcia di avvicinamento alla gara non è delle migliori.

Il motivo è da ricercare nelle parole rilasciate nelle ultime ore su Twitch da Luis Alberto, il quale ha espressamente detto di ritenere agli sgoccioli la sua esperienza in Italia e in maglia biancoceleste. “Lo dico da tantissimo tempo, vorrei tornare a vivere in Spagna, ho tanta voglia di tornare, vediamo se lo farò presto”.

Dichiarazioni inequivocabili, destinate ad accendere il mercato in uscita della Lazio nella prossima estate. Il centrocampista, il cui rapporto con Sarri non è dei migliori, fino a questo momento ha disputato una stagione discreta ma comunque lontana dagli standard qualitativi a cui aveva abituato la piazza: appena 3 gol in 23 presenze in Serie A, “condite” comunque da 7 assist.

Sarri preoccupato: Luis Alberto vuole andare via

Il giocatore ha quindi preso la propria decisione: addio alla Lazio quanto prima e rientro nella sua patria “per stare bene fisicamente e per divertirmi”. Resta quindi da vedere quale sarà la risposta della Lazio, che in estate avvierà una vera e propria rivoluzione non rinnovando il contratto a numerosi elementi della rosa.

In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Luiz Felipe che piace all’Inter e in Spagna (Betis e Siviglia), Thomas Strakosha, Adam Marusic (ancora fermo a quota zero gol ed assist) e Lucas Leiva, che ha perso importanza dopo l’esplosione di Danilo Cataldi. In scadenza ci sono pure Patric e Pepe Reina che finora hanno rispedito al mittente le proposte ricevute dal Ds Igli Tare.