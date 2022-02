Cagliari-Napoli, il triplo dubbio di Mazzarri e la scelta su Pavoletti

Cagliari-Napoli potrebbe rappresentare un ottimo punto di ripartenza per Mazzarri e i rossoblù in vista dell’obiettivo salvezza. Dopo il pareggio contro l’Empoli, gli isolani andranno a caccia di un risultato positivo tra le mura amiche

Cagliari a caccia di conferme già dal match di lunedì sera contro gli uomini di Spalletti. Rossoblù obbligati a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Poche novità di formazione e solo qualche dubbio per Mazzarri.

Pavoletti, salvo clamorosi colpi di scena, sarà confermato dal primo minuto al fianco di Joao Pedro. L’ex Napoli e Sassuolo sarà preferito ancora una volta a Keita Balde e Pereiro. I rossoblù si affideranno alla verve realizzativa del centravanti livornese.

Qualche dubbio anche per quel che riguarda il reparto difensivo. Considerata l’assenza di Lovato, fuori per infortunio, Mazzarri potrebbe rispolverare Ceppitelli al centro della difesa con Goldaniga e Carboni ai suoi fianchi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Pavoletti titolare

Come detto, Pavoletti accompagnerà l’azione offensiva di Joao Pedro. Mazzarri dovrà sciogliere anche alcuni dubbi legati alla presenza di Nandez (ancora fuori per infortunio, condizioni da valutare) e Baselli, quest’ultimo in forte ballottaggio con Dalbert per una maglia da titolare in posizione di mezz’ala. Isolani obbligati a un risultato positivo per tenere vive le speranze salvezza e scacciare via le possibili paure.

LEGGI ANCHE >>> Non solo la sconfitta: Real Madrid, è possibile una batosta peggiore

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti