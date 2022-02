Non solo la sconfitta: Real Madrid, è possibile una batosta peggiore

La sconfitta di Champions nell’andata degli ottavi di finale rischia di diventare il male minore da digerire per il Real Madrid di Ancelotti

La sfida di Champions League tra Psg e Real Madrid è stata decisa dal protagonista più atteso, Kylian Mbappé. Le voci di mercato che circolano sull’attaccante francese da ormai quasi un anno hanno stimolato la morbosità di tanti dopo il sorteggio di dicembre.

L’attaccante però non si è lasciato condizionare, giocando una partita straordinaria e siglando in pieno recupero il gol della vittoria francese. Una rete meritata per quanto visto in campo poiché la squadra di Carlo Ancelotti è sembrata in chiara difficoltà e era stata tenuta in piedi da Courtois, capace di disinnescare tra gli altri tentativi pure un calcio di rigore a Lionel Messi. Dalla Catalogna, dove il Diez argentino è diventato “grande”, arriva ora una “bomba” di calcio mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, dalla Spagna: Mbappé non è più sicuro del Real Madrid, “pronto a fare un passo indietro”

L’attaccante è stato dato da tutti in procinto di trasferirsi al Real Madrid al termine della stagione quando resterà libero al termine del suo rapporto contrattuale con il Psg.

Mbappé tuttavia secondo il quotidiano catalano ‘Sport’ starebbe ripensando alla sua scelta. L’entourage del calciatore si sarebbe infatti affrettato a riconoscere che ancora non vi è stata nessuna firma da parte dell’attaccante del Psg che quindi ha lasciato la porta aperta pure per il club francese. La pista del rinnovo potrebbe celarsi dietro a questo colpo di scena, così come anche l’inserimento di una nuova squadra. Secondo ‘Sport’, ci sarebbe infatti il Liverpool di Klopp.

In particolare, la ragione che avrebbe indotto Mbappé a tornare sui suoi passi sarebbe il progetto del Real Madrid, che sarebbe ora visto come meno intrigante di quello attuale. Un passo indietro quindi che l’attaccante non vorrebbe compiere nel momento in cui è chiamato a compiere il salto definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, pioggia di milioni in arrivo: il motivo spiazza, Maldini esulta

Il Real Madrid malgrado la sconfitta maturata ieri sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, comanda la Liga con quattro punti di vantaggio sul Siviglia, secondo. La squadra di Ancelotti è stata invece già eliminata dalla Coppa del Re. Dovesse uscire anche dalla competizione europea dunque resterebbe solo un obiettivo. L’operazione Mbappé è stata individuata da Florentino Perez per avviare il rilancio.