Milan, Mourinho aiuta Pioli e Maldini: colpaccio dalla Roma

L’allenatore della Roma José Mourinho potrebbe diventare un alleato del Milan nella corsa al centrocampista designato per sostituire Kessié

Il primo posto momentaneo consente al Milan di fare progetti importanti per la prossima stagione. I rossoneri hanno la possibilità concreta di centrare la qualificazione alla prossima Champions League per il secondo anno consecutivo.

La squadra di Stefano Pioli conserva undici punti di vantaggio rispetto al quinto posto dell’Atalanta (che ha una partita in meno). Per questo motivo la dirigenza rimane attenta al modo in cui rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione del tecnico. La concentrazione di Maldini e Massara è posta principalmente sul centrocampo, che salvo sorprese perderà Kessié.

Milan, nome nuove per il centrocampo: Maldini e Massara orientati sulle tracce del francese della Roma Veretout

Il centrocampista della Costa d’Avorio lascerà a parametro zero. Terzo addio consecutivo senza remunerazione dopo quelli di Donnarumma e Calhanoglu.

Il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara continuano a setacciare il mercato. Oltre a Renato Sanches, calciatore portoghese del Lille che il Milan segue da tempo, sta emergendo ora un’altra opportunità.

‘La Gazzetta dello Sport’ infatti scrive dell’interesse dei rossoneri per Jordan Veretout. Il centrocampista francese non sta vivendo un periodo semplice alla Roma. In poco tempo è passato da essere inamovibile a rincalzo. Le idee tattiche di Mourinho dunque potrebbero favorire il suo addio. In questo senso, il portoghese ex Inter rischia di diventare un alleato per i ‘cugini’ rossoneri.

I giallorossi valutano Jordan Veretout intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra tuttavia che potrebbe calare se il ruolo all’interno della rosa del francese non tornerà ad essere di primo piano in quest’ultimo scorcio di stagione. Il Milan è alla finestra e segue la vicenda in maniera molto interessata.