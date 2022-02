Lazio, che tegola per Sarri: l’annuncio è una mazzata per i tifosi

Impegnata in Europa League, nella giornata di domani, ci sarà anche la Lazio: l’annuncio di Sarri però è una mazzata per i tifosi

La Lazio, nella serata di domani alle ore 21:00, sarà impegnata nella gara dei sedicesimi di finale contro il Porto. Una partita impegnativa e non priva di insidie, per cui Maurizio Sarri si è espresso in conferenza stampa.

Sulla gara da giocare e sull’atteggiamento che vuole dai suoi, il tecnico ha dichiarato: “Mi aspetto sempre una squadra che entra sempre con l’atteggiamento mentale giusto. Ma è difficile entrare nella testa, anche quella inconscia, di un gruppo. Una volta allenavo una squadra e perdemmo la prima partita di Champions”.

Una cattiva notizia, tuttavia, poco prima della partenza con direzione Portogallo, ha ‘colpito’ i biancocelesti e l’allenatore. Ciro Immobile, infatti, non si è aggregato al club a causa di sintomi influenzali.

Porto-Lazio, Sarri parla così dell’assenza di Immobile: i tifosi adesso sperano nel suo rientro contro l’Udinese

Maurizio Sarri ha, quindi, parlato così in conferenza stampa dell’attaccante: “Domani saremo senza Ciro Immobile, utilizzeremo altre soluzioni come abbiamo fatto già prima della sosta. Giocheremo comunque in undici come abbiamo fatto in altre occasioni. Troveremo delle soluzioni”.

Ha poi proseguito affermando: “Vediamo se domani e dopodomani comincia a migliorare, se sfebbra e si può portare a Udine. Non sarà nelle condizioni ideali ma per noi è importante anche all’80%, vediamo nei prossimi giorni”. Una mazzata per i tifosi, e per la Lazio in cui in passato l’assenza dell’attaccante si è sempre fatta sentire. Gli impegni ravvicinati potrebbero complicare il recupero di Immobile. La speranza è di riuscire ad averlo in gruppo per la trasferta a Udine di domenica 20 febbraio.