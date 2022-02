La nuova decisione su De Ligt cambia il mercato estivo della Juve

De Ligt potrebbe ribaltare le future strategie del mercato estivo della Juventus. Il difensore olandese potrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri per un altro anno

Il mercato estivo della Juventus potrebbe partire da alcune conferme fondamentali in vista del presente, ma soprattutto in vista del futuro. De Ligt, con contratto in scadenza nel 2024, potrebbe rinnovare il suo accordo con la Juventus fino al 2025.

Un nuovo contratto per evitare di perdere il difensore olandese nell’immediato e che potrebbe consentire al diretto interessato di valutare il suo futuro alla Juventus anche a lungo termine. Un nuovo progetto innovativo che potrebbe spingere l’ex Ajax a sposare i colori bianconeri ancora a lungo.

Non solo, la Juventus dovrà risolvere alcuni contratto in scadenza già nel corso dei prossimi mesi. Resta in prima fila il discorso legato al futuro di Dybala. La Joya, dopo le ultime recenti prestazioni, potrebbe raggiungere un accordo totale con i bianconeri e sposare i colori della Juventus anche in vista del futuro.

La Juventus ripartirà da De Ligt: sarà lui il futuro capitano?

Il possibile rinnovo di De Ligt per un altro anno fino al 2025, potrebbe consentire alla Juventus di evitare di perdere il centrale difensivo olandese a costo zero fra un anno e mezzo (circa). Il piano bianconero potrebbe essere quello di cercare di convincere il numero 4 della Juventus a sposare il nuovo progetto fatto di investimenti e voglia di tornare ai vertici italiani ed Europei.

La Juventus potrebbe decidere, in caso di addio a Dybala per mancato rinnovo contrattuale, di promuovere De Ligt come futuro capitano in vista dell’immediato futuro. Chiellini, di fatto, potrebbe addirittura lasciare il calcio a fine stagione in caso di mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali.