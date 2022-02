Doccia fredda per il Napoli: Spalletti gela tutti in conferenza

Luciano Spalletti è pochi minuti fa intervenuto in conferenza stampa per la sfida che domani il Napoli affronterà con il Barcellona

Il big match di Europa League che vedrà il Barcellona contrapporsi al Napoli è sempre più vicino. La gara, valida per i sedicesimi di finale della competizione, si giocherà nella giornata di domani al Camp Nou alle ore 18:45.

Luciano Spalletti è perciò pochi minuti fa intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della complessità della gara: “Si diventa grandi attraverso le partite, rincorrendo le competizioni e i risultati contro qualsiasi avversario. Non c’è una divisa differente da mettere tra una partita o un’altra, dobbiamo essere sempre gli stessi”.

Ciò che chiede ai suoi giocatori contro il Barcellona è dunque chiaro: “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, dare sempre il massimo. Dobbiamo sapere che abbiamo delle caratteristiche per cui bisogna puntare sulle qualità che abbiamo. Offrire sempre un buon calcio”.

Barcellona-Napoli, Spalletti parla delle condizioni di Osimhen: ecco perché non si è allenato

Come riferito già in precedenza, Victor Osimhen oggi non è stato presente alla seduta di allenamento con il resto della squadra. Un attaccante come lui, tuttavia, risulta essere fondamentale in gare come questa, perciò le parole di Spalletti appaiono come una doccia gelata. Ecco cos’ha rivelato il tecnico su di lui: “Niente di muscolare per Osimhen. Ieri aveva un leggero gonfiore al ginocchio, per precauzione l’ho lasciato a riposo e lo valuteremo domani. Ieri ha finito l’allenamento senza nessun problema”

Ora il tecnico, la squadra e i tifosi sperano che realmente non si tratti di nulla di grave per il gonfiore al ginocchio riportato da Osimhen. La speranza è di averlo a disposizione nella gara di domani, dal momento che è fondamentale avere tutti gli uomini a disposizione per poter giocare al meglio in Europa League e contro il Barcellona.