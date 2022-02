Ronaldo spacca lo spogliatoio dello United: reazione inattesa dei compagni

Non un ritorno propriamente all’altezza delle aspettative quello di Cristiano Ronaldo al Manchester United: ora rischia di spaccare lo spogliatoio

Cristiano Ronaldo, così come i tifosi della squadra, aveva ad inizio stagione certamente puntato in un’annata diversa con il Manchester United. Lasciata la Juventus (con molto poco preavviso) a fine mercato estivo, CR7 è tornato nel club inglese in cui la sua carriera è effettivamente decollata. Ma l’avventura non sta procedendo come ci si sarebbe aspettati.

La stagione, sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer non è effettivamente partita nel migliore dei modi. Il rapporto, tra l’altro, che c’era tra l’ex allenatore e Cristiano Ronaldo fin da subito non è stato dei migliori. Passato alla gestione di Ralf Rangnick, il portoghese non ha comunque trovato fin da subito il ruolo di primo piano nella squadra che probabilmente si sarebbe aspettato.

Nonostante tutto, però, lo stesso Rangnick ha voluto elogiare il numero 7 dello United, dopo la prestazione dimostrata contro il Brighton. Nel post partita (vinta 2-0), infatti, l’allenatore ha dichiarato: “È molto importante non solo il fatto che abbia segnato, ma che abbia realizzato un gol eccezionale. Era importante per tutti noi. Detto ciò, la sua prestazione complessiva è stata una delle migliori da quando sono arrivato qui”. Secondo ‘Bild’, tuttavia, il suo comportamento ora rischierebbe di spaccare lo spogliatoio.

Manchester United, l’atteggiamento di Cristiano Ronaldo rischia di spaccare lo spogliatoio

Secondo quanto riferito da ‘Bild’, quindi, l’atteggiamento di Cristiano Ronaldo ora rischierebbe seriamente di spaccare lo spogliatoio del Manchester United. Da un lato, infatti, sembrerebbe che il portoghese stia cercando di portare ‘dalla sua parte’ i suoi connazionali, ovvero Bruno Fernandes e Dalot.

L’atteggiamento da leader non è perciò visto di buon occhio da diversi giocatori della rosa. Come riferito, infatti, sia Rashford sia Maguire tra gli altri non vedrebbero in modo favorevole la volontà di Cristiano Ronaldo di voler guidare lo spogliatoio. Ora la squadra, quindi, rischierebbe di spaccarsi e ciò potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni dello United.