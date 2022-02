“Pressioni a Orsato, sono scesi a…”: PSG-Real Madrid, clamoroso

Polemiche dopo il successo in extremis del PSG sul Real Madrid. Piovono accuse clamorose che riguardano anche l’arbitro Orsato.

Una rete di Kylian Mbappé consente al PSG di superare in pieno recupero il Real Madrid. Il big match degli ottavi di finale termina quindi con un successo dei francesi, ma non sensa polemiche. Infatti durante il match sono piovute clamorose accuse che riguardano anche l’arbitro del match, l’italiano Orsato.

Secondo quanto rivelato da Radio Marca Al Khelaifi e Leonardo sarebbero scesi negli spogliatoi durante l’intervallo del match tra il PSG e il Real Madrid e avrebbero fatto pressioni sull’arbitro Orsato. Il presidente e il suo dirigente avrebbero quindi cercato un confronto con il direttore di gara

Un comportamento decisamente insolito in quanto non ci sono stati particolari episodi controversi nella prima frazione. Nella ripresa, oltre al rigore netto per l’ingenuità di Carvajal, poi fallito da Messi, c’è stato solo un giallo pesante per Mendy che, essendo in diffida, non potrà, come l’altro diffidato e ammonito Casemiro, giocare il match di ritorno.

Mbappé regala la vittoria al PSG, ma il Real spera nel ritorno

Il match comunque ha visto un netto dominio da parte del PSG, con il Real Madrid che per larghi tratti dell’incontro è stato costretto sulla difensiva. Nonostante la mole di occasioni create i francesi hanno trovato il gol vittoria solo nel finale dopo aver fallito anche un calcio di rigore.

Qualificazione ancora aperta quindi, in attesa della gara di ritorno che è prevista per il 9 Marzo. Al Bernabeu il Real Madrid cercherà in tutti i modi di far valere il fattore campo, sperando così di ribaltare il match dell’andata.