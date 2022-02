“Non lo vogliono”: PSG-Real Madrid, Al-Khelaifi spiazza tutti

Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi ha acceso in diretta tv la sfida tra PSG e Real Madrid con alcune dichiarazioni su un “contrasto” con i madrileni.

La papabile finale anticipata di Champions League è sicuramente l’ottavo di finale tra PSG e Real Madrid. Qualunque delle due squadre sarà eliminata dalla competizione, la priverà di una meritevole finalista.

Se il progetto sportivo dei due club può essere simile, soprattutto per ciò che concerne gli obiettivi, in realtà si tratta di due squadre molto diverse nelle idee. Non lo ha nascosto lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, il quale è intervenuto a ‘Canal+’ nel pre-partita della sfida europea.

D’altronde la tensione è alle stelle, considerato che la maggior parte dei problemi sulla gestione del poi mancato rinnovo di Kylian Mbappé per il PSG sono derivati dalle promesse del Real Madrid. Il club è pronto a sottrarlo ai francesi, tesserandolo in estate a parametro zero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Al-Khelaifi ‘critica’ il Real Madrid: “Siamo molto diversi”

“Non lo nasconderò, tutti sanno che non abbiamo quasi alcuna relazione con il Real Madrid. Non vogliono il calcio accessibile, non tornerò su quanto accaduto. Abbiamo opinioni, mentalità ed obiettivi diversi. Io credo nel calcio accessibile per tutti, dal più piccolo al più grande. Io credo in questo e loro non la pensano ugualmente“.

LEGGI ANCHE >>> “Stai attento, è un bugiardo…”: Messi, rivelazioni spiazzanti sul PSG

Sui due grandi protagonisti, Mbappé e Messi, lo sceicco ha invece dichiarato: “Kylian è un campionato con una mentalità d’oro e un professionista esemplare. Posso confermarvi che pensa soltanto a vincere, è orgoglioso di giocare al PSG e rappresentare la sua città. Messi? Cambiare squadra dopo tanti anni è difficile, lo comprendo. Lui si sente sempre meglio e si sta adattando al calcio francese. Non vedeva l’ora di tornare in Champions, contro il Real poi darà il massimo”.