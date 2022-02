“Ha ragione Klopp…”: Vidal senza filtri, tifosi dell’Inter spiazzati

Manca circa mezz’ora alla gara tra Inter e Liverpool e Vidal ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio.

Dopo le gare di ieri PSG-Real Madrid e Sporting Lisbona-Manchester City, con le vittorie dei parigini e della squadra di Guardiola, questa sera ci saranno altri due ottavi d finale di Champions League. A scendere questa sera in campo ci sarà l‘Inter, che affronterà il Liverpool di Klopp. Mentre l’altra gara della serata è Salisburgo-Bayern Monaco.

Il match più atteso di questa sera è sicuramente quello di San Siro tra i nerazzurri ed il club inglese. Dopo l’ottimo pareggio nello scontro diretto di sabato contro il Napoli, l‘Inter è chiamata ad affrontare una delle squadre più forti d’Europa. Il Liverpool è sicuramente favorito, ma i nerazzurri venderanno cara la pelle.

Arturo Vidal ha parlato dell’importanza della partita contro il Liverpool ai microfoni di ‘Prime Video’: “In Champions League ho disputato tante gare come quelle di questa sera. Gioco per l’Inter da due anni ed è la partita più importante da quando indosso la maglia nerazzurra”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vidal su Klopp: “Ha ragione, queste sono le mie partite”

Il mediano cileno ha continuato il suo intervento, soffermandosi sul tecnico del Liverpool: “Klopp ha detto in conferenza stampa che queste sono le mie partite? Sì, ha ragione Klopp. Lui è uno dei tecnici più forti del mondo, conosce il calcio ed ha visto l’evolversi della mia carriera”.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Liverpool: segui la partita LIVE

Vidal ha poi concluso la sua intervista: “Il Liverpool ha dei punti deboli? Speriamo di sì. Per vincere dobbiamo disputare una partita perfetta e fare un risultato importate in ottica del ritorno in Inghilterra”. I tifosi nerazzurri sperano che questa sera gli uomini di Inzaghi disputino un gran partita, facendoli così provare delle emozioni che non vivono in Europa quasi dai tempi del Triplete di Mourinho.