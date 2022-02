Barcellona-Napoli, Spalletti incredulo: ancora tegola per il big

L’ennesimo impegno europeo porta una nuova tegola in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è alle prese con un nuovo stop.

Il Napoli termina il match del Camp Nou con un buon pareggio. Alla rete iniziale di Zielinski nel primo tempo ha risposto Ferran Torres su calcio di rigore, un episodio molto discusso che ha generato diverse polemiche.

Una sfida molto divertente ed equilibrata che ha visto due club lottare fino alla fine ma che allo stesso tempo ha portato una nuova brutta notizia al tecnico azzurro Luciano Spalletti. La sfida del Camp Nou ha portato infatti l’ennesimo infortunio di questa stagione alla squadra partenopea.

A pochi minuti dal termine del match si è fermato per infortunio il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa, calciatore che ha chiesto il cambio ed ha costretto cosi Spalletti a cambiare i suoi piani.

Napoli, spavento nel finale anche per Fabian Ruiz

Nonostante l’assedio finale il Napoli è uscito indenne dal Camp Nou, ma ha perso per infortunio una delle pedine fondamentali del suo centrocampo. Gli azzurri ora attendono di conoscere maggiori novità circa le condizioni di Anguissa, tornato tra l’altro solo da pochi giorni dalla Coppa d’Africa, giocata con la maglia del Camerun.

Gli azzurri hanno preso un altro spavento nei minuti finali con Fabian Ruiz fermo per qualche istante per uno scontro di gioco e la maglia sporca leggermente di sangue. Fortunatamente per lo spagnolo nulla di grave con il giocatore che ha finito la gara regolarmente.