Atalanta, colpo di teatro: la situazione si ribalta, i tifosi esultano

L’Atalanta si sta preparando alla partita di Europa League, ma intanto ha ricevuto la notizia che fa esultare i tifosi nerazzurri.

La Serie A, da ormai diverso tempo, si è aperta ai grandi investitori provenienti da Paesi stranieri. La Roma è passata alla famiglia Friedkin, che nelle ultime due sessioni del mercato ha stanziato oltre 100 milioni per regalare rinforzi a José Mourinho, mentre dal 2019 Rocco Commisso ha rilevato ufficialmente le quote di maggioranza della Fiorentina.

All’elenco delle società guidate da società estere vanno poi aggiunti il Milan, lo Spezia, l’Inter ed il Bologna. Ma potrebbe non finire qui. L’Atalanta, infatti, è finita nel mirino di un fondo di private equity statunitense: a confermarlo è stato il quotidiano ‘Libero’, che ha parlato di un’operazione da circa 350 milioni per il 70% del club nerazzurro. Stando così le cose i Percassi resterebbero all’interno del club, seppur con un ruolo di minore importanza.

La dirigenza nerazzurra, nonostante non abbia voluto commentare le indiscrezioni in questione, già da diverse settimane sta pensando di individuare nuovi partner con i quali far crescere ulteriormente la squadra. Negli ultimi anni la formazione di Gian Piero Gasperini ha conquistato la qualificazione in Champions League, togliendosi diverse soddisfazioni. Ora, per i Percassi, sarebbe giunta l’ora di fare il grande passo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Atalanta nel mirino di un fondo di investimento

I bilanci dell’Atalanta, grazie alle ultime intelligenti operazioni di mercato, sono in attivo e la possibilità di poter disporre di altri capitali darebbe la possibilità di ingaggiare e portare a Bergamo elementi di grande qualità. La situazione, come detto, è ancora in divenire: soltanto voci, per ora nessun contatto ufficiale tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> “Tempi di recupero lunghi”: Atalanta, annuncio di Gasperini in conferenza

Nel frattempo la Dea si prepara alla sfida di Europa League, che oggi la vedrà affrontare l’Olympiakos. Una sfida complicata, contro la dominatrice assoluta del campionato greco (rinforzatasi di recente con Kostas Manolas), che Gasperini dovrà cercare di vincere senza poter contare sugli infortunati Duvan Zapata, José Palomino e Aleksey Miranchuk.