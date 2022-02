Alle 21 spazio a ben due match con le italiane in campo, di questa serata di Europa League. La Lazio affronta il Porto.

Napoli contro il Barcellona, l’Atalanta contro l’Olimpiacos. Non sono sicuramente match semplici questi per le squadre italiane, che in Europa non sono state fortunate in sede di sorteggio. La stessa sfortuna è toccata anche alla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti scenderanno in campo alle 21 per affrontare il Porto, capolista del campionato portoghese e squadra più che mai ostica da affrontare. In patria il Porto ha mostrato grande struttura e solidità, riuscendo così ad imporsi sulle altre squadre e portarsi appunto in vetta alla classifica.

Per la Lazio anche l’Europa League rappresenta una competizione da onorare, proprio per questo i tifosi si aspettano tanto soprattutto per dare un segnale a tutto l’ambiente in vista del prosieguo della stagione.

Porto-Lazio, le formazioni ufficiali