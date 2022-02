“Vestirà l’azzurro”: Napoli, l’annuncio sul fuoriclasse fa esultare i tifosi

Il Napoli pensa già alla prossima finestra del calciomercato: arrivato l’annuncio relativo al fuoriclasse ambito da molte squadre.

Ha già iniziato a guardare al futuro il Napoli. In estate il club avvierà una rivoluzione, tesa a modificare tutti i reparti della rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti. In lista di sbarco, in particolare, ci sono tre giocatori ai quali il club non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno: si tratta di Faouzi Ghoulam (scivolato di nuovo in panchina nelle ultime 4 partite), Kevin Malcuit (5 presenze in campionato) e Juan Jesus.

Oltre alla cessioni, la società ha intenzione di effettuare anche numerosi acquisti: la priorità è il sostituto di Lorenzo Insigne, che al termine della stagione si trasferirà in Canada. Il mirino, da ormai qualche settimana, è puntato Luis Sinisterra del Feyenoord tuttavia una trattativa vera e propria in tal senso non è stata ancora avviata.

Probabile, inoltre, che arrivi anche un’ala destra alla luce del deludente rendimento fin qui offerto sia da Hirving Lozano (5 gol e 3 assist in 28 apparizioni) che Matteo Politano (2 reti e 6 passaggi vincenti in 28 gare). Un nome che piace molto è quello di Domenico Berardi, la cui esperienza al Sassuolo può essere considerata ormai agli sgoccioli.

Napoli, Berardi sogno concreto

Convincere i neroverdi a lasciarlo partire non appare facile tuttavia il giocatore (a quota 10 gol ed altrettanti passaggi vincenti in campionato) avrebbe già espresso il proprio assenso nei confronti di un possibile trasferimento al Napoli. A confermarlo è stato l’ex calciatore azzurro ed attuale agente Vittorio Tosto, nel corso di un’intervista rilasciata al programma ‘Radio Goal’ in onda su Kiss Kiss Napoli.

“Girano diverse voci di mercato, molto probabilmente a fine stagione le strade di Domenico Berardi e quelle del Sassuolo si separeranno. Io so per certo che tra le piazze italiane di calcio preferite da Mimmo, in cima alla lista c’è proprio il Napoli. Penso si possa fare, dopo tanti anni in cui ha giocato nella piazza emiliana è arrivato anche il momento del grande salto”.