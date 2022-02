PSG, un sacrificio mai visto: l’offerta per il big fa tramare l’Europa

Il Paris Saint Germain si prepara ad una mossa shock per cercare di trattenere uno dei suoi top player.

Il caso del momento che sta tenendo col fiato sospeso l’Europa calcistica riguarda il futuro di Kylian Mbappè. Deciso nella vittoria del Paris Saint Germain contro il Real Madrid, l’attaccante francese è al centro dell’attenzione mediatica proprio per quello che è l’interessamento dei blancos per il prossimo anno. Un colpo che avrebbe un effetto importante sul club di Madrid, considerando anche che il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno.

Perdere Mbappè sarebbe ovviamente un duro colpo per i parigini, e la dimostrazione è arrivata proprio ieri sera con il gol che ha permesso alla squadra francese di vincere con i ragazzi di Carlo Ancelotti e fare un passo in avanti verso i quarti di finale della Champions League. Ed allora cosa sta pensando di fare il PSG? La mossa spuntata nelle ultime ore ha davvero del clamoroso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, offerta mai vista a Mbappè per convincerlo a rinnovare

Per trattenere Mbappè in quel di Parigi servirà un grande sacrificio. Ne è consapevole lo stesso club, che starebbe mettendo a punto una mossa vincente per convincere l’attaccante a restare. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal quotidiano ‘The Indipendent’, il PSG avrebbe pronta un’offerta shock per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Torino, Allegri ha scelto Kean: fuori due titolari

Parliamo di un rinnovo a 1 milione di sterline a settimana, che equivarrebbero a circa 62 milioni di euro l’anno. Una cifra assurda e che ovviamente tiene col fiato sospeso tutta l’Europa: una mossa che alzerebbe l’asticella in maniera netta, ed aprirebbe una nuova breccia in quelle che sono le disponibilità dei top club europei in termini economici. Da capire, ovviamente, se questa cifra sarà poi confermata nero su bianco.