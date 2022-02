Juve-Torino, Allegri ha scelto Kean: fuori due titolari

Il derby tra Juve-Torino è pronto a entrare nel vivo già dalle prossime ore. Allegri starebbe valutando alcune novità rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Atalanta, soprattutto in vista del match di Champions contro il Villareal

La Juventus cercherà di portare a casa tre punti fondamentali in vista della sfida di campionato contro il Torino. Allegri confermerà il 4-3-3, ma non è escluso che il tecnico possa valutare alcune novità sulle scelte dell’undici titolare.

Come evidenziato nelle ultime ore, Kean potrebbe candidarsi a una maglia da titolare nel ruolo di esterno sinistro, scelta che permetterebbe a Morata di rifiatare in vista del match degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

Non ci sarà Danilo, squalificato, al suo posto pronto Cuadrado. Possibile novità anche in mezzo al campo: ballottaggio aperto tra Rabiot e McKennie per una maglia da titolare. Possibile ballottaggio anche tra Locatelli e Arthur: l’ex Sassuolo potrebbe riposare lasciando spazio al centrocampista brasiliano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-Torino, Allegri conferma il tridente: turno di riposto per Dybala?

Nessuna novità in difesa in casa bianconera: Chiellini resterà fermo ai box ancora per diverse settimane. Bonucci agirà al fianco di De Ligt, mentre Alex Sandro potrebbe sarà preferito a De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro.

LEGGI ANCHE >>> Non solo la sconfitta: Real Madrid, è possibile una batosta peggiore

In attacco confermato il tridente: Kean agirà da esterno offensivo di sinistra, Vlahovic centravanti e Dybala esterno destro. Qualora Allegri decidesse di far riposare anche Dybala, Cuadrado avanzerà in posizione di esterno alto d’attacco con De Sciglio terzino destro.