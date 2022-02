Doccia fredda per Agnelli e Allegri: Juventus, l’annuncio è netto

Prima del derby contro la Juventus, il ds del Torino Vagnati ha parlato di tanti temi commentando il futuro di uno dei suoi giocatori.

Si sta disputando in questi minuti l’anticipo di Serie A, il tanto atteso derby di Torino tra la Juventus e la squadra granata. In questo momento le due squadre sono all’intervallo ed i bianconeri sono in vantaggio grazie al gol di De Ligt.

Nel pre partita il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati ha parlato di calciomercato ed in particolare è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando il futuro del difensore brasiliano Gleison Bremer:

“Bremer con la maglia della Juventus? Un giocatore che ha indossato per cosi tanto tempo la maglia granata come Bremer credo faccia scelte diverse, almeno io penso questo”.

Non solo Juventus, tanti club sulle tracce di Bremer

Il club granata ha cosi allontanato le voci di calciomercato che vogliono la Juventus sulle tracce del roccioso difensore granata, sorpresa di questo inizio stagione. Sul difensore non c’è però solo la società bianconera.

Da diverso tempo Bremer è infatti nel mirino del Milan e soprattutto dell’Inter con la società nerazzurra che vede Bremer come ideale sostituto del centrale olandese Stefan De Vrij, possibile illustre cessione a fine stagione. Intanto Bremer continua a sorprendere ed i tifosi granata se lo godono.