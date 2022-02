Tottenham, Conte sbotta e non si trattiene: “Non capisco perchè…”

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato alla vigilia del delicato match di Premier League contro il Manchester City di Guardiola.

Il Tottenham di Antonio Conte sta vivendo uno dei periodi peggiori dall’avvento del tecnico pugliese sulla sua panchina. Gli Spurs erano rientrati, seppur a fatica, in zona Champions League, ma sono reduci adesso da ben tre sconfitte in campionato.

Il club inglese è finito inoltre ‘sulla lente d’ingrandimento’ per il calciomercato invernale ed in particolare per il grosso investimento per Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, due ‘riserve’ della Juventus.

Alla vigilia del delicato match di Premier League contro il Manchester City capolista, l’ex tecnico dell’Inter ha discusso di tanti temi ed è tornato sulle parole degli ultimi giorni, recenti dichiarazioni che hanno fatto molto ‘rumore’.

Tottenham, Conte spiega le dichiarazioni degli ultimi giorni

In conferenza stampa il tecnico italiano ha chiarito le dichiarazioni degli ultimi giorni ed in particolare le sue parole riguardo il calciomercato. Conte ha infatti dichiarato che gli Spurs si sarebbero indeboliti nella sessione invernale ed in conferenza ha tuonato: “Sul mercato ero stato chiaro, non capisco perchè si voglia creare problemi. Questa situazione mi ha stancato! Il presidente sa bene cosa penso e se devo dirgli qualcosa sa che andrà a parlarne con lui”.

Il tecnico ha poi continuato: “Numericamente siamo più deboli, abbiamo preso Bentancur e Kulusevski ed abbiamo ceduto quattro calciatori. Ora però il club non vuole che io parli con testate italiane in quanto la traduzione potrebbe creare fraintendimenti rispetto a ciò che penso”.