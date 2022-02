Tutto pronto per il derby Juventus-Torino, valido per il ventiseiesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 20:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio del derby Juventus-Torino. Tutto pronto all’Allianz Stadium per il via alla gara che apre la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. La formazione bianconera di Massimiliano Allegri ospita i granata di Ivan Juric. Il match mette in palio punti importantissimi per i padroni di casa in ottica classifica, decisi a blindare il piazzamento in Champions League ai danni dell’Atalanta.

Ivan Juric, invece, cercherà di spezzare la maledizione della stracittadina. Negli ultimi trentuno derby di Torino, infatti, i granata hanno vinto soltanto una volta, nel lontano 2015.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, L. Pellegrini, Locatelli, McKennie, Aké, Kaio Jorge, Kean. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Ansaldi, Aina, Ricci, Seck, Linetty, Zaza, Pjaca, Warming, Sanabria. Allenatore: Juric.