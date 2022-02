Inter, rivoluzione in attacco: doppio addio, spunta il nome a sorpresa

L’Inter, dopo la sconfitta con il Liverpool, ha iniziato a riflettere in vista del mercato estivo: doppio addio, spunta un nome inaspettato.

Ha lasciato scorie pesanti la sconfitta subita dall’Inter per mano del Liverpool in Champions League. Una serata complicata, nel corso della quale sono divenute ancora più evidenti alcune delle criticità che stanno caratterizzando l’ultimo periodo della squadra di Simone Inzaghi. La rimonta è possibile ma intanto il club, sulla scorta del verdetto espresso dal campo, ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato.

In particolare, preoccupa la sterilità mostrata nelle sfide importanti dai componenti del pacchetto offensivo. Lautaro Martinez, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez, martedì, hanno offerto una prova deludente spingendo l’amministratore delegato Beppe Marotta a valutare la loro posizione. L’argentino, in particolare, ha segnato l’ultimo gol il 17 dicembre: poi, da quel momento, soltanto prestazioni in chiaroscuro.

Il digiuno dura ormai da 374 minuti e quando viene impiegato il Toro appare spesso nervoso e poco preciso. Dzeko, dal canto suo, ha totalizzato 14 reti e 7 assist in 33 apparizioni totali ma a marzo compirà 36 anni e molto difficilmente potrà continuare a rivestire il ruolo di titolare mentre il cileno è in grado di accendersi all’improvviso ma è fermo a 6 reti in 25 presenze complessive. Da qui l’idea di acquistare altri attaccanti.

Inter, rivoluzione in attacco

Marotta in particolare, stando a quanto riportato nell’odierna edizione della ‘Gazzetta dello Sport’, ha messo gli occhi su Jonathan David del Lille. I primi contatti sono stati avviati tuttavia l’operazione si preannuncia piuttosto onerosa da un punto di vista economico: serviranno, infatti, tra i 45 e i 50 milioni. La trattativa proseguirà, con il dirigente nerazzurro che proverà ad ottenere uno sconto.

Oltre a lui, piacciono pure Paulo Dybala (il cui futuro alla Juventus è ancora un rebus) e Gianluca Scamacca, autore di un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo. L’idea è quella di prenderne due: a lasciare Milano, nel caso, sarebbero Sanchez (che guadagna circa 7 milioni netti) e a sorpresa Lautaro Martinez. Work in progress: l’Inter studia la rivoluzione d’estate.