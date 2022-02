“Manca solo la firma”: calciomercato Inter, confermata la trattativa con il big

L’Inter scatenata sul mercato, manca soltanto la firma per il big: arriva l’annuncio che conferma i piani di Marotta e Ausilio.

La sconfitta con il Liverpool brucia, soprattutto al culmine di un periodo che in dote ha portato un solo punto tra Milan e Napoli. Eppure, l’Inter non ha alcuna scusante: i nerazzurri sono chiamati a rialzarsi in fretta e a farlo in tempi relativamente brevi.

Anche perché i piani della dirigenza nerazzurra sono ambiziosi. In barba agli scettici, l’Inter continua a tracciare il proprio futuro e a programmare le stagioni che verranno. Soprattutto sul fronte del mercato e su quello dei rinnovi.

Rinnovi che saranno al centro delle prossime settimane in casa Inter, come spiegato in diretta a SerieANewsTV dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Inter, quanti rinnovi pronti ad andare in porto: per Brozovic manca solo la firma

“Nei primi quindici giorni di marzo, l’Inter risolverà diverse questioni sul fronte rinnovi – spiega Schira – Se dovessimo dare le quotazioni: Brozovic rinnova al 99%, manca solo la firma, che è attesa poco prima della sfida di ritorno con il Liverpool. Rinnoveranno a breve, poi, Marotta, Ausilio e tutta la squadra dirigenziale fino al 2025. Dopodiché, su Handanovic siamo all’80%: si limano i dettagli, l’Inter ha offerto un solo anno di contratto, lo sloveno ne vorrebbe uno con opzione per il 2024″.

Di qui, Schira si sposta sul futuro di Ivan Perisic: “Per il croato, il discorso è diverso. Sono stati fatti dei passi in avanti e le quotazioni di un suo rinnovo con l’Inter sono in rialzo, ma siamo ancora al 60-65%. Resta da trovare la quadra su tanti fattori: dalla durata, alla portata economica”.

Infine, una parentesi anche su Skriniar: “L’Inter è molto avanti anche con lo slovacco – continua Schira – Da qui a fine campionato, i nerazzurri intendono blindarlo con un contratto sino al 2026 e uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus. Un discorso analogo, difatti, sulla falsa riga di quanto l’Inter ha già fatto con Nicolò Barella“.