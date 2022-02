“La sindrome nerazzurra”: Inter, il dato spaventa i tifosi

L’Inter di Simone Inzaghi vive una sorta di sindrome. Un dato che spaventa tutto l’ambiente nerazzurro ed i tifosi.

In casa Inter si spendono grandi valutazioni su quello che sarà il prosieguo della stagione. La squadra di Inzaghi ha subito una brutta batosta in Champions, superata da un Liverpool che in quel di San Siro ha gettato le basi per il passaggio del turno. Cosa è andato storto? E’ proprio su questo che si sta soffermando tutto l’ambiente nerazzurro in queste ore. Certo, niente è totalmente perduto.

Simone Inzaghi avrà tempo per valutare gli eventuali accorgimenti, e andare a capire come lavorare sugli aspetti traballanti di una squadra che negli scorsi giorni ha perso anche la vetta della classifica. C’è una partita da recuperare, quella contro il Bologna, ma il pareggio col Napoli ha comunque determinato una presa di consapevolezza molto chiara: lo Scudetto andrà conquistato con sudore e determinazione.

Inter, la sindrome degli ultimi 15′ minuti

Si parla tanto di come la tenuta della squadra nerazzurra regga soprattutto durante i match importanti, ma anche contro le squadre piccole. C’è un dato molto interessante, posto all’attenzione dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’: la squadra di Inzaghi vive una sorta di “sindrome”, quella degli ultimi 15′ minuti.

La squadra di Inzaghi è stata infilzata sei volte nell’ultimo quarto d’ora durante il campionato, aspetto che si è ripresentato anche in Champions proprio contro il Liverpool, senza dimenticare la doppia beffa contro il Real Madrid. Insomma, sotto questo punto di vista ci sarà da lavorare per Inzaghi in vista del rush finale di stagione.