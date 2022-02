Roma, mani nei capelli per Mourinho: “Nove assenze contro il Genoa”

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Roma Josè Mourinho alla vigilia del match di Serie A contro l’Hellas Verona di domani.

Domani pomeriggio la Roma torna in campo contro l’Hellas Verona. I giallorossi sono reduci da due pareggi consecutivi contro Genoa e Sassuolo e cercano il pronto riscatto. José Mourinho a tal proposito ha parlato in conferenza stampa.

Il tecnico però deve fare i conti con tantissimi indisponibili, ai quelli potrebbe aggiungersi però anche Zaniolo: “Abbiamo nove giocatori indisponibili. Domani mattina vedremo se Zaniolo sarà dei nostri oppure no. Adesso non lo possiamo ancora sapere.”

Il discorso si sposta poi sul match: “Rispetto all’andata è cambiato il tempo. A Verona pioveva, domani a Roma non penso (ride, ndr). Scherzi a parte, all’andata non è stata una gara facile, loro hanno un grande allenatore e stanno facendo bene. Per noi non sarà facile con tutti questi indisponibili.”

Roma, Mourinho sui Friedkin: “Non è nel mio stile parlare delle proprietà”

Mourinho poi risponde piccato alle polemiche su una presunta assenza dal punto di vista della vicinanza e della comunicazione da parte della proprietà facente capo alla famiglia Friedkin. “Non è nel mio stile parlare delle proprietà dei miei club.” ha sentenziato il portoghese. “Sono i miei superiori che cosa devo commentare. Per la famiglia Friedkin ho solo rispetto sia professionale che personale”.

Poi una stoccata, in pieno stile Mou, a chi aveva fatto la domanda: “Può darsi che qualche altro allenatore sia ben felice di parlare della sua proprietà. Tu puoi fare questa domanda, da qualcuno avrai risposta. Ma io non parlo con te del privato.”