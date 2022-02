Juventus-Torino, Allegri in emergenza: cinque assenti al derby

A pochi giorni dal Villarreal in Champions League, il tecnico della Juventus Allegri ha lasciato cinque calciatori fuori dai convocati

Prova di fuoco questa sera per la Juventus di Max Allegri. I bianconeri nel derby con il Torino vogliono consolidare la propria ascesa al quarto posto. Il tecnico juventino, a pochi giorni da uno snodo importante per la stagione della sua squadra come gli ottavi di Champions League contro il Villarreal, si trova a dover gestire una situazione non semplice.

Il tecnico juventino all’appuntamento di questa sera si presenterà con alcune assenze. L’undici di base dunque sarà ritoccato contro la squadra di Ivan Juric, sconfitta nel match d’andata da una rete di Manuel Locatelli a pochi minuti dalla fine di una sfida molto tirata e combattuta.

Juventus, c’è l’elenco dei convocati: cinque assenze per Max Allegri, out i senatori Bonucci e Chiellini

L’allenatore toscano dovrà rinunciare ad alcuni uomini per lui molto importanti. Oltre a Federico Chiesa, che in seguito all’infortunio al ginocchio resterà fuori a lungo, non figura nella lista dei convocati neppure Danilo, squalificato. Non sono questi due però gli unici assenti del derby di Torino.

Contro i granata, la Juventus non avrà a disposizione infatti due elementi molto importanti della difesa. Allegri infatti è stato costretto a lasciare fuori i senatori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. L’ultimo ad essere rimasto fuori dalla lista dei 20 convocati diramata è Federico Bernardeschi.

Questo l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Ake.