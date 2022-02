“Sono stato io a farlo…”: Vlahovic, l’ammissione spiazza i tifosi

L’ammissione su Dusan Vlahovic lascia i tifosi spiazzati. Beppe Iachini rivela un dettaglio sull’ex viola in conferenza stampa.

L’esplosione di Dusan Valhovic ha sorpreso tutti i tifosi che seguono la Serie A e tantissimi addetti ai lavori. Vista la giovane età dell’attaccante, oggi in forza alla Juventus, ha spiazzato i tifosi. I primi a poter esultare grazie alle giocate del centravanti sono stati i tifosi della Fiorentina, la squadra che fino a qualche settimana fa godeva dell’esplosività di Vlahovic.

Il passaggio alla Juventus a gennaio per 70 milioni di euro, poi, ha deluso proprio i supporters viola. Vincenzo Italiano ha dovuto optare per Piatek e Cabral per rimpiazzare l’attaccante serbo.

Vlahovic, Iachini in conferenza

Quella di Vlahovic è stata un’esplosione non inaspettata, ma sicuramente sorprendente vista la giovane età. Basta pensare che solo qualche anno fa, nel 2018, il centravanti classe 2000 ha esordito in Serie A con la maglia viola. Ai tempi sulla panchina della Fiorentina c’era Beppe Iachini che in conferenza ha rivelato di essere stato il primo a concedere una chance importante a Dusan. Ai tempi il serbo si alternava spesso con Kouamé, compagno di reparto.

Proprio l’ex tecnico viola, oggi sulla panchina del Parma in Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex Partizan. Di seguito quanto dichiarato su Vlahovic e su altri calciatori di Serie A: “Belotti? Quando io l’ho allenato stoppava la palla a tre metri, però arrivava al campo alle 7 del mattino per allenarsi e migliorarsi. La stessa cosa vale per Dybala, non lo conosceva nessuno. Anche Vlahovic. Lui veniva dalla Primavera della Fiorentina, l’ho fatto crescere io. Nainggolan, ai tempi, giocava da punta. Io poi l’ho messo centrocampista per migliorare la sua tecnica individuale. Nel calcio si fa anche questo”.