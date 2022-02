“Tua domanda senza logica”: l’allenatore sbotta in diretta a DAZN

Reazione stizzita in diretta a Dazn da parte dell’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, dopo la sconfitta patita per mano della Sampdoria.

Una sconfitta che fa male, e che ovviamente conferma il momento nero per l’Empoli. Non è contento Aurelio Andreazzoli, e ci mancherebbe anche. Il match di oggi contro la Sampdoria rappresentava di fatto uno scontro diretto tra due squadre che inseguono la salvezza, e che si affrontavano per portare a casa tre punti vitali. L’Empoli partiva col favore di una posizione di classifica migliore, ma al tempo stesso un periodo poco brillante sul campo.

E cosi la doppietta di Quagliarella ha deciso le sorti di una partita dove l’Empoli non ha giocato male, ma ha anche confermato tutte le difficoltà nel portare punti a casa nel corso di queste ultime settimane. Cosi l’allenatore ha commentato con tono molto amaro la partita durante l’intervista post ai microfoni di Dazn, lasciandosi anche andare ad un’uscita poco tranquilla.

Empoli sconfitto a Marassi, Andreazzoli sbotta a Dazn

“Ho visto una squadra che ha voluto imporsi sin da subito e ci è riuscita fino al 92esimo, ma spesso non riusciamo a raccogliere rispetto a quanto creiamo come avvenuto questa sera: se perdi certe occasioni poi paghi”, le parole di Andreazzoli al quale, successivamente, è stata posta anche una domanda in relazione ai tanti gol subito.

Lì l’allenatore ha lanciato una frecciata alla giornalista di Dazn, sbottando in diretta: “E’ una mancanza di equilibrio? Io non credo. Disequilibrio non ne ho visto mai, abbiamo subito un contropiede in tutta la partita pur comandandola sempre. Questo significa che la domanda che mi fai è un po’ fuori logica e fuori luogo”, le parole amare dell’allenatore dell’Empoli.