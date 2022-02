Serie A, nuovi proprietari: l’annuncio adesso è ufficiale

La Serie A italiana è ormai sempre più americana: è di oggi l’ufficialità che riguarda nuovi investitori da oltreoceano per un nostro club.

Bologna, Cesena, Fiorentina e Genoa. E poi ancora Milan, Parma, Roma, Spezia e Venezia. La mappa delle proprietà nel calcio italiano vede sempre più bandiere statunitensi. E il trend non solo non sembra intenzionato a fermarsi, ma prosegue con una notizia diventata ufficiale oggi ma che era nell’aria da giorni.

Nuovi investitori americani sono arrivati in Italia per investire in un calcio che avrà pur perso terreno nei confronti delle big d’Europa ma resta affascinante ed evidentemente ricco di potenzialità non sfruttate al massimo.

Questo almeno deve essere il pensiero dei magnati e dei gruppi d’investimento che dagli Stati Uniti (dal Canada, nel caso di Joey Saputo al Bologna) ha raggiunto la Serie A negli ultimi anni.

E che oggi registra un altro colpo importante, anche se in questo caso non si tratta di una nuova proprietà ma di una partnership. Che però è di altissimo livello e può cambiare gli equilibri al vertice del nostro calcio.

Atalanta nuova roccaforte americana in Serie A

Sui propri canali ufficiali, infatti, l’Atalanta ha annunciato l’accordo raggiunto tra la famiglia Percassi, proprietaria del club, e l’investitore Stephen Pagliuca. Quest’ultimo, co-owner dei Boston Celtics in NBA e presidente di un ricchissimo fondo d’investimenti, Bain Capital, ha acquisito il 55% del capitale sociale de La Dea SRL, azienda che detiene l’86% dell’Atalanta.

In questo modo la partnership sarà effettivamente alla pari, anche se la famiglia Percassi continuerà a controllare il club come principale singolo azionista, mentre a Pagliuca sarà riservato il ruolo di co-Chairman.

L’obiettivo del club e dei nuovi investitori è quello di continuare il percorso di crescita già intrapreso dall’Atalanta negli ultimi anni. Dopo essersi inserita stabilmente al vertice del calcio italiano, la Dea potrà continuare a crescere contando sulla forza economica di Bain Capital, che oltretutto si avvale di un gruppo di professionisti del settore esperto e dal valore rinomato.

Probabilmente già in estate vedremo il volto della nuova Atalanta, che dopo aver raggiunto il vertice in Italia vuole continuare a crescere e si propone già da adesso come una realtà con cui tutte le grandi storiche della Serie A dovranno fare i conti in futuro.