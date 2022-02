Il nuovo lavoro di Ibrahimovic: non c’entra il calcio, l’annuncio del campione

Ibrahimovic ha parlato del suo ritorno in campo e delle aspettative per questa seconda parte di stagione: ha rivelato poi cosa potrà fare in futuro

Zlatan Ibrahimovic manca tra i giocatori a disposizione di Stefano Pioli dal 23 gennaio. In quell’occasione, contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare in campo a causa di un problema al tendine d’Achille. I piani per il futuro dell’attaccante sono però stati annunciati.

L’obiettivo principale per Ibrahimovic è quello di poter essere presente in campo con il Milan nel derby di Coppa Italia contro l’Inter il 1° marzo. L’infortunio al tendine d’Achille, gli ha procurato maggiore fastidio di quanto ci si sarebbe aspettati, lo sta tenendo ancora lontano dal campo di gioco.

Non si sa ancora con certezza quando effettivamente rientrerà nella lista dei convocati ma le aspettative per riaverlo a disposizione in Coppa Italia sono alte. Inoltre, ospite a ‘Radio 105’, nel corso del programma ‘Mi casa’, ha rivelato le sue intenzioni per il futuro.

Milan, l’annuncio di Ibrahimovic sul futuro: “Sono curioso, potrei fare l’attore”

Zlatan Ibrahimovic ha come obiettivo principale, al momento, quello di far ancora bene con il Milan e di essere ancora decisivo. Dopo aver saltato il derby contro l’Inter in campionato, con Giroud pronto ad essere determinante al suo posto, Ibrahimovic vuole esserci almeno in quello di Coppa Italia. Ai microfoni di ‘Radio 105’ ha dichiarato: “Ho fiducia in tutto quello che sto facendo. Quanto andrò avanti non lo so, ma cerco sempre di andare oltre al limite”.

“Perché essere normali – ha continuato Ibrahimovic – quando puoi essere più forte? Vediamo per il futuro. Sono curioso per certe cose. Come diventare un attore, qualcosa che mi dia adrenalina. Ma nulla sarà come il calcio. Ho tanti progetti, ma ora il mio focus è essere un calciatore. Quando torno butto giù tutto lo stadio”.