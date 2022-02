Napoli, emergenza totale: una sola speranza dall’infermeria, c’è l’annuncio

Problemi seri in casa Napoli. L’infermeria comincia a riempirsi, e per Luciano Spalletti c’è una sola speranza per il Barcellona.

In casa Napoli si fa la conta con una situazione difficile sotto il punto di vista degli infortuni. La squadra azzurra arriva dal pareggio positivo del Camp Nou contro il Barcellona, che dà grande fiducia anche in vista della gara di ritorno che si giocherà al Maradona. Il passaggio del turno di Europa League rappresenta un obiettivo concreto, ma per Luciano Spalletti le difficoltà aumentano con il passare dei giorni.

Nelle ultime anche la tegola Frank Anguissa si è aggiunta per il tecnico azzurro. Il centrocampista ha riscontrato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Salterà, dunque, le prossime tre partite contro Cagliari, Barcellona appunto e Lazio. Una tegola pesantissima, che va ad aggiungersi ad una situazione già molto complessa soprattutto a centrocampo.

Napoli, la conferma di Spalletti sugli infortuni

Oltre ad Anguissa, infatti, il Napoli nelle scorse settimane ha fatto registrare già diverse defezioni, che mettono in seria difficoltà l’allenatore. Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa, andando a chiarire quella che è la situazione attuale per quanto riguarda l’infermeria azzurra.

“Chi recupera? Per Cagliari nessuno, per Barcellona bisognerà valutare. Credo che dei quattro possa recuperare solo Politano“, ha spiegato il tecnico. Dunque, l’unica speranza per l’allenatore è proprio l’ex attaccante del Sassuolo. Nulla da fare, invece, per Anguissa, Lobotka e Lozano che a detta di Spalletti resteranno out almeno fino al match col Barcellona.