La Primavera tiene a galla Mourinho: pareggio in extremis contro il Verona

Gol e spettacolo all’Olimpico tra Roma e Verona: Mourinho ‘salvato’ da due giovani, viene anche espulso nel finale

Nello scorso turno di Serie A, la Roma aveva evitato la sconfitta solo grazie a una rete di Cristante, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Mourinho riesce a evitarla anche stavolta, ancora con un 2-2 con un gol nel finale di partita. Tuttavia, continua lo score troppo negativo per una squadra che vuole tornare in Champions League, nonostante la Juventus abbia pareggiato ieri nel derby con il Torino e abbia dato più chance alle inseguitrici.

Prima Barak e poi Tameze, hanno scioccato la Roma nel primo tempo. Protagonista di 45′ di livello molto basso, i giallorossi hanno ricevuto diverse critiche sui social per il gioco proposto contro il Verona. Tanta intensità nella squadra di Tudor hanno messo in difficoltà una Roma decimata dagli infortuni, ma molto imprecisa. Ecco perché Mourinho ha applicato diversi cambi, attingendo a giovani come Zalewski e Volpato.

Roma, Mourinho evita la sconfitta

E’ nell’ultima mezz’ora che la Roma ha iniziato a giocare ‘seriamente’, anche per il calo fisico che ha subito il Verona. A un certo punto, si sono trovati in campo nello stesso momento Zalewski, Bove e Volpato. Proprio lo stesso Volpato ha trovato il gol dell’1-2, alla seconda presenza con la maglia giallorossa. Una gioia trattenuta, in virtù del fatto che la sua squadra fosse in svantaggio. Nel finale, la Roma ha avuto diverse occasioni, di cui una con Pellegrini che ha anche chiesto un rigore.

Ma la gioia è stata tutta di Edoardo Bove, che con un siluro di destro ha beffato Montipò sul suo palo. Il portiere del Verona non ha visto partire il pallone e non aveva coperto il primo palo. Nel finale, entrambe le squadre hanno provato a vincerla, ma il 2-2 ha resistito con Mourinho espulso per aver effettuato il gesto del telefono dopo alcune decisioni di Pairetto.