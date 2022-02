“Mi deprime terribilmente”: Roma nel caos dopo i gol del Verona

Tante le critiche ricevute dalla Roma per la partita contro il Verona: non solo Mourinho, nel mirino anche i giocatori

E’ in corso la partita tra Roma e Verona, uno degli anticipi di questo sabato ricco di Serie A. Partenza shock dei giallorossi, che hanno subito due gol in pochissimi minuti. Prima Barak e poi Tameze hanno punito Rui Patricio. Intorno alla mezz’ora, anche Giovanni Simeone ha segnato la rete del possibile tris, ma è stato annullato per fuorigioco. Una situazione più che scomoda, considerando che Mourinho ha gli uomini contati: sono ben nove gli indisponibili.

Questa potrebbe essere anche la decima sconfitta in Serie A per la Roma, la seconda contro il Verona nello stesso campionato. Le cose iniziano a mettersi veramente male. Non solo per i due gol subiti, ma per l’atteggiamento con il quale è scesa in campo la squadra giallorossa e i continui errori tecnici dei giocatori. Questo ha facilitato di molto le marcature su Abraham e Afena-Gyan, molto distanti tra di loro e dal resto della squadra.

Colpa di #Mourinho? Sì, anche. Nessuno deve estrometterlo dalle sue colpe. Perché ci sono. Vedo, però, una situazione che mi deprime terribilmente: l’Hellas Verona non sbaglia mezzo passaggio, l’#ASRoma praticamente tutti. E non per le assenze, eh.#RomaVerona #19febbraio — Andrea Mari (@AndrewMari1988) February 19, 2022

Roma-Verona, polemiche sui social dopo i due gol subiti

Esplode la polemica sui social dopo i due gol subiti. Tante sono state le critiche per la Roma e per José Mourinho. Tuttavia, c’è un tweet in particolare che invita chi critica a riflettere sulla quantità reale delle colpe del tecnico portoghese. Quando le cose vanno male, sono di tutti, è evidente. Ma la situazione che è difficile non notare è la differenza di organizzazione tra la Roma e il Verona in questa partita. I calciatori giallorossi, anche tecnicamente dotati, sono in balìa dell’avversario e del panico.

Appoggi sbagliati a due metri, distanze tra i reparti, poca comunicazione e tanto nervosismo. Possono incidere le assenze, ma fino a un certo punto. Sono veramente tanti i passaggi sbagliati, anche i più semplici. Questo sta favorendo il recupero palla del Verona in quasi tutte le zone del campo.