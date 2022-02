Inter, doppio colpo di Marotta: “Incontro oggi a San Siro”

In occasione di Inter-Sassuolo, il dirigente Beppe Marotta potrà interloquire con i vertici neroverdi per un doppio colpo da realizzare in estate.

Oltre alla necessità di tornare alla vittoria dopo una sconfitta e un pareggio, contro il Sassuolo l’Inter avrà l’opportunità di vedere nuovamente in azione sia Scamacca che Frattesi, due manifesti obiettivi per la prossima stagione. A loro volta gli stessi calciatori agli ordini di Dionisi potranno farsi un’idea più concreta sull’Inter.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il progetto nerazzurro è già chiaro. Scamacca arriverà in rosa mentre ci sarà ancora Dzeko, che gli farà da chioccia una stagione per poi lasciare al 23enne il ruolo di titolare. Frattesi, invece, sarà accanto a Barella e dovrebbe liberarsi un posto con l’addio del cileno Vidal.

La coppia Scamacca-Frattesi è insieme praticamente da sempre e in più squadre, ragion per cui l’Inter vuole dare seguito a questo duo piuttosto che scinderlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, doppio colpo dal Sassuolo: oggi colloquio per Scamacca e Frattesi

Tra Sassuolo e Inter i rapporti sono buoni, ma l’Ad Carnevali ha già fatto capire che sconti non ce ne saranno. Al momento la grande problematica è relativa proprio al costo dei cartellini. Su Scamacca c’era anche la Juventus e si è arrivati alla richiesta di 40 milioni di euro, che i nerazzurri cercheranno di abbassare. Per Frattesi si è piuttosto lontani, poiché il Sassuolo chiede 25 milioni di euro e l’Inter lo valuta massimo 15 milioni.

LEGGI ANCHE >>> “Ho sofferto tanto, non mi sentivo me stesso”: Allegri, frecciata dall’ex Juve

Da valutare ci sono anche altre possibilità, come l’inserimento di contropartite tecniche quali Pinamonti e Pirola, ma non sono la principale opzione. L’idea, infatti, è quella di stabilire l’affare sulla base del prestito con riscatto a breve termine. I dialoghi tra le due dirigenze sono frequenti e a San Siro ci sarà ulteriore occasione per parlare di quanto l’Inter desidera.