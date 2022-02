“Ho sofferto tanto, non mi sentivo me stesso”: Allegri, frecciata dall’ex Juve

Dopo il gol realizzato nel match tra il Manchester City ed il Tottenham, Kulusevski si è soffermato anche sulla Juve.

Dopo gli arrivi di Vlahovic e di Zakaria nel mercato di gennaio, i tifosi della Juventus si aspettavano un altro rullino di marcia. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato le ultime due gare contro l‘Atalanta e contro il Torino. Se contro la squadra di Gasperini la prestazione c’è stata, nel derby di venerdì gli uomini di Allegri hanno fatto alcuni passi indietro.

La Juventus contro il Torino è riuscita a passare in vantaggio con de Ligt ma poi ha sofferto gli attacchi dei granata, che hanno pareggiato grazie alla rete realizzata da Belotti. La ‘Vecchia Signora’ adesso è quarta in classifica con tre punti di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini che, però, ha due gare in meno.

Il team piemontese non è stato solo protagonista sul fronte acquisti, ma anche su quello delle cessioni. La Juventus, infatti, per controbilanciare gli acquisti di Vlahovic e Zakaria ha ceduto al Tottenham sia Kulusevski che Bentantcur. Proprio l’ex calciatore di Parma e Atalanta ha segnato ieri la sua prima rete in Premier League contro il Manchester City.

Juve, Kulusevski: “In questi mesi ho sofferto tanto”

Dejan Kulusevski, dopo il match tra il Tottenham ed il Manchester City di Guardiola ,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’, lanciando anche una ‘frecciata’ a Massimiliano Allegri: “In questi mesi ho sofferto tanto, non mi sentivo me stesso. Disputare una partita così, la prima da titolare in Premier League, è incredibile”.

L’esterno svedese ha poi concluso il suo intervento: “Avevo la necessità di giocare senza pensare, e segnare subito è stato bellissimo. Conte? Vuole solo vincere. Si lavora veramente bene e non c’è bisogno di altro. Non c’è nessun segreto: devi fare tutto quello che dice il mister e va tutto bene. Un messaggio alla Juventus? Voglio bene a tutti i calciatori bianconeri”.