“Un vero disastro”: Inter in crisi, non solo Handanovic nel mirino

Sconfitta per l’Inter che perde clamorosamente con il Sassuolo e fallisce il sorpasso al Milan. E i tifosi non sembrano averla presa bene.

Il Sassuolo supera l’Inter nel posticipo domenicale della 26esima giornata. Le reti di Scamacca e Raspadori bastano agli uomini di Dionisi per stendere un’Inter certamente lontana dal gioco e dalla forma migliore.

Già durante la partita di fronte alle difficoltà riscontrate in mezzo al campo, i tifosi dell’Inter avevano iniziato ad esprimere il loro disappunto attraverso i social. Tanti i tweet durante la partita, che logicamente sono aumentati dopo il triplice fischio finale.

Non solo Handanovic nel mirino, ma anche Gagliardini e Sanchez sono stati bersagliato. Oltre naturalmente a mister Simone Inzaghi, le cui scelte a pochi giorni dal ko in Champions League con il Liverpool non sono state condivide. Alcuni tifosi si sono addirittura spinti a definire “un vero disastro” il match, mentre altri hanno invece rimpianto le assenze di Dzeko e Dumfries.

Disastro Gagliardini e Sanchez. Vabbè Handanovic ormai non lo nomino neanche Due tiri due gol solo nel primo tempo — rcampix – perché l'Inter? perché È l'INTER (@r_campix) February 20, 2022

@Inter un vero disastro ….anche il mister ha la sue colpe perché non possiamo rinunciare a Dzeko la davanti e neppure a Dumfries che sulla fascia fa male@ — Giovanni (@Giovann16531302) February 20, 2022

Senza #Brozovic un disastro l’Inter

Reparti scollegati

Automatismi che scompaiono

Imbarazzante difficoltà di impostazione a inizio azione

Protezione difensiva latitante — Torrenapoli (@Torrenapoli1) February 20, 2022

Inter, un ko che fa felici Milan e Napoli

La sconfitta dell’Inter ha invece logicamente scatenato umori totalmente opposti nelle altre tifoserie. A partire logicamente dai tifosi di Milan e Napoli. I primi, dopo un sabato sera horror causa pari contro la Salernitana, conservano il primato e paradossalmente guadagnano un punto in classifica sui cugini nerazzurri (cha hanno però sempre una partita in meno).

Ancora migliore l’umore dalle parti di Napoli. Gli uomini di Spalletti, impegnati comunque in una trasferta non semplice a Cagliari, possono superare i nerazzurri e raggiungere il Milan in testa alla classifica di Serie A.