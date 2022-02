“Sogno di giocare con Guardiola”: Italia, il centrocampista vuota il sacco

Il centrocampista, pilastro della Nazionale italiana di Roberto Mancini, esce allo scoperto: “Sogno di giocare con Pep Guardiola”.

Fresco del successo al Mondiale per Club con il Chelsea di Thomas Tuchel, Jorginho colleziona un altro successo. Dopo Euro 2020, un altro trofeo è finito dritto nel palmares del centrocampista della Nazionale italiana. Dopo l’esplosione con la maglia della SSC Napoli ai tempi di Maurizio Sarri, il calciatore è ora tra i migliori d’Europa nel suo ruolo.

Un vero e proprio punto di riferimento e fonte di ispirazione per i giovani calciatori e per tantissimi colleghi che, col tempo, hanno copiato la celebre finta con salto sui calci di rigore.

Futuro Jorginho: “Sogno di giocare con Guardiola”

Dopo il successo al Mondiale per Club, Jorginho ha rilasciato una intervista ai microfoni di Ale Oliveira, youtuber che conta oltre trecentomila iscritti al proprio canale. Una diretta a tutto tondo che ha toccato diversi momenti della carriera del centrocampista brasiliano naturalizzato italiano.

Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato in diretta YouTube: “Quando ho lasciato il Napoli avrei dovuto firmare per un club inglese, non era il Chelsea. Poi quando sono arrivati i Blues tutto è cambiato in maniera repentina. Questo non è un segreto, lo si trova cercando su internet. Si trattava del Manchester City di Pep Guardiola. Giocare con lui è uno dei miei sogni. Non so se accadrà o meno, ma per me lui è un punto di riferimento. Quando ero ragazzino guardavo il suo Barcellona vincere tutto con Ronaldinho, Xavi e Iniesta“.