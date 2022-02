Inter, la firma è sempre più vicina: “L’entourage è in città”

Per l’Inter si avvicina il primo grande e atteso rinnovo per il futuro: l’entourage del calciatore è in città per la firma.

Gli ultimi giorni sono stati importantissimi per l’Inter. Allontanate le indiscrezioni sulla cessione del club, la proprietà di Zhang ha fissato i pilastri del prosieguo del progetto nerazzurro, ovvero i dirigenti attualmente in carica. La società ha annunciato a tal proposito i rinnovi di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. La nuova scadenza è nel 2025, ma nel comunicato si specifica che si tratta solo di un primo approccio che potrebbe prevedere un accordo ancora più lungo.

Sistemata la situazione relativa alla dirigenza, si può passare ai calciatori. Contro il Sassuolo, l’Inter ha la grande occasione di riacciuffare il primo posto in classifica e ridestare il morale della piazza, un po’ sotto tono dopo la sconfitta di Champions League contro il Liverpool. Insieme alla gioia della vittoria, potrebbe esserci quella di un atteso rinnovo.

Si tratta dell’accordo per la permanenza di Marcelo Brozovic. Marotta è a lavoro e mancano solo pochi dettagli.

